Isernia. Gli studenti tornano a fare lezione, attivata la didattica a distanza

C’è un’atmosfera irreale nelle scuole. Non sono state mai così silenziose. Nonostante tutto si lavora a pieno ritmo. E anche i ragazzi stanno cominciando a rimettersi sui libri o, meglio, davanti al computer. Tutti gli istituti scolastici si sono attrezzati o si stanno attrezzando per attivare la didattica a distanza. Se fino a ieri le lezioni online erano di supporto all’apprendimento, oggi sono l’unico mezzo per andare avanti, almeno fino a quando non cesserà l’emergenza. All’Isis Majorana-Fascitelli si sono organizzati così: i docenti hanno inserito indicazioni di lavoro, creato corsi e caricato il materiale nella piattaforma e-learning “Campus Majorana-Fascitelli”, raggiungibile attraverso il link presente nella home page del sito della scuola. Ogni docente coordinatore è incaricato di creare delle meeting room, nelle quali si possono svolgere lezioni online. Docenti e ragazzi stanno mostrando un grande senso di responsabilità. Tutti si stanno impegnando al massimo per cercare di mandare avanti i programmi. L’unico limite la connessione a Internet. In diversi paesi si naviga a passo di lumaca. In casi come questo, l’unica soluzione è quella di scaricare le lezioni già registrate.