‘Io resto a casa’, Conte chiude tutto: l’Italia unica ‘zona protetta’. Attività didattiche sospese fino al 3 aprile

Tutta l’Italia diventa un’unica zona protetta. L’annuncio del presidente del Consiglio Conte, questa sera, 9 marzo, a reti unificate. Ha parlato al Paese annunciando iniziative ancora più stringenti rispetto a quelle messe in campo fino ad oggi che, evidentemente non hanno fermato il contagio. Così su tutto il territorio nazionale vengono istituite misure omogenee. Non più una zona rossa, ma un’unica zona protetta. Vietati gli spostamenti se non comprovati da ragioni di salute, di necessità o di lavoro. Sono vietati gli assembramenti anche all’aperto, in pubblico ed in privato. Stop alle manifestazioni sportive, compreso il campionato di calcio. Attività didattiche sospese fino al 3 aprile. L’Italia si chiude, con il provvedimento del Governo ‘Io resto a casa’