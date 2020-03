Fip, oggi Consiglio direttivo staordinario

La Lega in accordo con la FIP e le società ha sospeso tutte le gare in programma ieri. 2Il Presidente Giovanni Petrucci ha convocato in via d’urgenza, per oggi alle ore 17:00, un Consiglio Federale straordinario. All’ordine del giorno le comunicazioni del Presidente sullo stato emergenziale determinato dall’epidemia da Covid-19 e le eventuali conseguenti deliberazioni” questa la nota stampa pubblicata sul sito della federazione. Oggi pomeriggio dunque si deciderà se riprendere o meno i campionati. Intanto la Lega in accordo con la FIP e le società ha sospeso tutte le gare in programma ieri. Sabato invece si sono regolarmente giocate altre sfide, per il Girone Sud della Serie A2: Livorno -Cus Cagliari è terminata 35-60, Roma – Selargius 39-75 e Virtus Cagliari – San Giovanni Valdarno 44-61.

La Molisana Basket Campobasso rispetta le direttive nazionali e sta disputando gli allenamenti a porte chiuse. Il team di coach Sabatelli deve giocare ancora 5 gare della regular- sesaosn. L’obiettivo è quello di chiudere la stagione al primo posto e ottenere così il vantaggio del campo nelle gare play-off. Quest’anno a differenza della scorsa stagione non è previsto l’incrocio con il girone Nord, chi vince la post-sesason del raggruppamento Sud va in serie A1.