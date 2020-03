Detenuti fuggono dal carcere di Foggia, ricerche degli evasi estese anche in Molise

Sono state estese anche in Molise le ricerche dei detenuti, una decina, evasi dal carcere di Foggia. In mattinata era scoppiata una rivolta all’interno del penitenziario contro le restrizioni introdotte per l’emergenza Coronavirus. In cinquanta erano riusciti a scappare, ma al momento risulterebbero latitanti solo una decina. Gli altri sono stati intercettati e riportati in carcere. Istituiti posti di blocco sulle strade del foggiano e delle regioni limitrofe, compresa Campobasso. Qui le forze dell’ordine fermano tutti i mezzi, all’ingresso della città.