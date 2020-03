Covid 19, l’Ordine dei Medici: l’arma migliore è la prevenzione. Ma occorre buon senso e rispetto delle regole

La situazione è seria, è complicata, ma può essere ancora gestita. L’emergenza Coronavirus fa paura anche in Molise. L’ordine dei medici di Campobasso ha tenuto una conferenza stampa per lanciare un messaggio ai cittadini affinché rispettino rigorosamente le regole imposte dal ministero della Salute e più in generale dal Governo per evitare il diffondersi del virus. L’arma migliore, al momento, è la prevenzione. Dunque, hanno ribadito i medici, tutti noi siamo tenuti ad attenerci alle prescrizioni, anche rigide, imposte dal Governo. Buon senso e prudenza le parole d’ordine. Guai sottovalutare o prendere sottogamba la situazione. Il virus non è particolarmente pericoloso, dal punto di vista della mortalità, ma è altamente contagioso. Dunque particolare attenzione va posta ai contatti umani, all’evitare i luoghi affollati e all’igiene. Al momento la situazione è sotto controllo, anche perché il Molise, come le altre regioni del Sud ha dalla sua parte il fattore tempo. Tempo che però non va sprecato per meglio fronteggiare l’emergenza. Quindi, massima attenzione in attesa che l’emergenza passi.