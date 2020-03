Coronavirus: sale a 15 il numero dei contagiati, tre in Rianimazione

C’è un terzo paziente finito in queste ore in Rianimazione al Cardarelli per Coronavirus. Si tratta di un uomo di 82 anni che era in isolamento domiciliare e che fa parte del gruppo che è stato in vacanza in Trentino. Le sue condizioni si sono aggravate ed è stato prelevato da casa e portato all’ospedale di Campobasso, dove è stato sottoposto a tampone che è risultato positivo. Sale così a 15 il numero contagiati, di cui tre in terapia intensiva, 5 ricoverati nel reparto di malattie infettive e 7 in isolamento domiciliare.