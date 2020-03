Calcio stop prolungato in Serie D

Alle 15.30 il Consiglio direttivo della LND ha deliberato la sospensione, con effetto immediato e sino a tutto il 3 aprile, l’attività organizzata della Lega Nazionale Dilettanti sia a livello territoriale che nazionale.

La delibera prende atto della situazione che si sta verificando in Italia in seguito all’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Coronavirus – covid 19 e dalla necessità di garantire la tutela della salute di tutti coloro che sono interessati all’attività calcistica dilettantistica organizzata dalla LND.

Subito dopo anche la Divisione Calcio a 5 ha seguito la strada della LND con la sospensione dell’attività di futsal sino al 3 aprile. Aggiungiamo che tutto il Calcio a 5 è in sosta a partire dalla serie A1 sino ai tornei regionali.

In termini concreti nel torneo di Serie D si dovrebbe ripartire, salvo nuovi cambi di scenario, da domenica 5 aprile. Stesso discorso per i campionati regionali di eccellenza e promozione molisana, possibile che non sia osservata la sosta per le festività pasquali, come da calendario attuale, con le squadre in campo sabato santo 11 aprile. Queste le indicazioni, anche se la situazione può mutare ancora una volta in base agli sviluppi dell’epidemia.

Una scelta saggia e coscienziosa, a questo punto tocca anche alle società dilettantistiche rispettare i parametri imposti dal Ministero e tutelare la salute dei propri tesserati e di tutta la comunità, a partire dagli allenamenti. Magari sospendere in questo momento le sedute di gruppo, con allenamenti personalizzati da svolgere in privato, in attesa di tempi migliori.