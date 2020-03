Acli Campodipietra parla Ciocca “Sosta utile per recuperare energie”

La sosta come momento utile per ricaricare le batterie e riprendere a macinare punti, alla ripresa delle ostilità al momento fissata il 4 aprile, per rimanere il più in alto possibile. E’ questo l’obiettivo delle Acli Campobasso e Campodipietra. La formazione di Mario Cordone ha avuto fino ad ora un cammino eccellente e punta dritta ai playoff. A fare il punto della situazione è l’esterno offensivo dei rossoblù Antonio Ciocca. “Sono molto contento di quello che insieme ai miei compagni abbiamo fatto fino ad ora – argomenta – siamo riusciti a raggiungere obiettivi che non ci eravamo prefissati come la finale di coppa Italia che ha dato maggiore lustro al nostro cammino. Anche in campionato le cose stanno andando bene, siamo quarti e cercheremo di fare più punti possibili da qui alla fine della stagione per raggiungere gli spareggi promozione”.

Nelle ultime due gare sono arrivati altrettanti ko. Cosa non ha funzionato? “Purtroppo in questa fase della stagione un calo fisico ci può stare ma sono convinto che dalla prossima partita riusciremo a portare a casa i tre punti”.

La sosta è arrivata al momento opportuno è così? “Assolutamente sì. Siamo reduci da due ko consecutivi e negli ultimi 180’ di campionato non abbiamo espresso il nostro miglior calcio. Lavoreremo duramente in questa lunga sosta perché è nostra intenzione andare ai play off”.

I playoff sono alla portata delle Acli Cb e Campodipietra? “Sono alla portata di questo gruppo ma dobbiamo stare attenti perché Roccasicura e Guglionesi sono lì. Non possiamo permetterci più passi falsi se vogliamo portare a casa un altro grande risultato in questa stagione che è stata fino ad ora ottima”.

Il gruppo ha fino ad ora risposto alla grande grazie anche alle indicazioni e ai dettami tecnici di mister Cordone. “Siamo un grande gruppo e questo è sotto gli occhi di tutti. Grazie alle idee di gioco e agli accorgimenti tattici di un grande allenatore come Mario Cordone e alla nostra compattezza, siamo oggi nella zona nobile della classifica e siamo pronti a fare il massimo perché con un organico così bisogna arrivare ai playoff”

Del campionato in generale che idea si è fatto? “E’ un torneo molto equilibrato. Eccezion fatta per il Vairano che sta dimostrando di essere una spanna sopra le altre, ritengo che la nostra squadra è in grado di giocarsela alla pari con tutte, anche con formazioni che attualmente si trovano sopra di noi in classifica generale”.

Della sua stagione in generale è soddisfatto? “Sì, sono abbastanza soddisfatto. So che sono in un periodo di forma non eccellente a causa di infortuni vari ma mi auguro di raggiungere la forma migliore quanto prima perché voglio dare una mano alla squadra a raggiungere il nostro obiettivo”.