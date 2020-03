Serie D da valutare il nuovo calendario alla ripresa del torneo

In serie D è attesa per la prossima settimana una nuova disposizione legata alla ripresa delle ostilità. Le gare dovranno essere giocate senza pubblico fino al 3 aprile. Si deve ancora decidere se il campionato dilettanti riprenderà dal turno numero ventotto oppure con la giornata numero ventisette che è stata rinviata. Ipotesi al vaglio: un nuovo turno infrasettimanale oltre a quello già fissato per il giovedì precedente la Pasqua oppure uno slittamento della fine dei giochi dal tre al dieci di maggio prossimo. Non è tutto: ovviamente sospese tutte le attività del settore giovanile di tutte le squadre, ma anche la settantaduesima edizione della Viareggio Cup, la classicissima del torneo di Viareggio, competizione alla quale si danno appuntamento tante formazioni nazionali e internazionali in riva al Tirreno. La manifestazione in programma dal 16 al 30 marzo è stata rinviata a data da destinarsi e verrà comunque disputata entro l’anno corrente. Inoltre, a seguito della momentanea sospensione della Viareggio Cup, è stato annullato il pre raduno della Rappresentativa di serie D che avrebbe dovuto tenersi dal 5 all’11 marzo presso il centro sportivo di Tirrenia in provincia di Pisa.