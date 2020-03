CUSI, annullata la fase di qualificazione per gli sport di squadra ai CNU 2020

Tante le manifestazioni nazionali ed internazionali in programma in Italia che sono state annullate a causa del Coronavirus. Tra queste le fasi di qualificazione ai prossimi Campionati Nazionali Universitari. Mentre nelle strutture del Cus Molise prosegue l’attività di sanificazione degli ambiente, la struttura universitaria riaprirà lunedì. Il CUSI ha comunicato che vista l’emergenza sanitaria le fasi preliminari dei CNU a squadre 2020 per le discipline di calcio a 5, pallacanestro e pallavolo (maschile e femminile) sono state annullate. Niente gare, dunque, per le formazioni di calcio a 5 e pallavolo maschile del Cus Molise. Per quanto riguarda la disciplina del calcio, considerando il numero dei CUS partecipanti, il CUSI si è preso del tempo per verificare se nel prossimo futuro si creeranno le condizioni tecniche per poter disputare le fasi preliminari.