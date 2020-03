Coronavirus, nessun nuovo contagio nelle ultime ore, due persone in terapia intensiva

In Molise nessun nuovo caso di positività al Coronavirus nelle ultime ore. Dunque restano 14 i casi accertati. Due persone sono in terapia intensiva al Cardarelli e le loro condizioni sono serie ma stabili, altre 4 si trovano invece nel reparto di malattie infettive. 8 i contagiati che sono nelle loro abitazioni. Sale a 207 il numero delle persone in isolamento, 153 quelle in sorveglianza. Altri 50 tamponi sono stati eseguiti a Termoli, l’esito è atteso nelle prossime ore, e altri 50 saranno effettuati nelle prossime ore.