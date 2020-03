Coronavirus, le indicazioni del sindaco di Campobasso

Share on Twitter

Emergenza Coronavirus, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha invitato i cittadini a mantenere la lucidità, senza sottovalutare nulla, ma attenendosi alle prescrizioni. “E’ necessario che ognuno di noi contribuisca, senza ansie ma con cognizione di causa – ha detto – anche con i propri comportamenti individuali e con la corretta applicazione delle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio, alla gestione di questa fase di emergenza”. Parole che il primo cittadino del capoluogo di Regione ha rimarcato nell’emanare un un avviso nel quale sono elencate le indicazioni da seguire per prevenire, contrastare e contenere l’emergenza Coronavirus. Nel documento vengono elencati i servizi aperti, quelli chiusi e quelli ‘aperti con limitazioni’. Aperti: uffici comunali, servizi pubblici essenziali, mezzi pubblici, studi medici, farmacie (ovviamente rispettando distanze, evitando assembramenti, seguendo le procedure note e le indicazioni esposte). Chiusi: scuole, asili, centri anziani, discoteche, Teatro Savoia e Gil, Terzo Spazio, Circolo sannitico, centri socio educativi. Sono aperti con limitazioni, cioè gli ingressi dovranno essere contingentati e dovrà essere rispettata la distanza minima di un metro tra gli avventori,: negozi, attivita’ commerciali, media e grande distribuzione, mercati comunali, attivita’ di ristorazione, bar e pub (solo servizio al tavolo e distanza di un metro tra gli avventori), palestre, centri sportivi, piscine, luoghi di culto, cinema e Bibliomediateca (solo prestito).

Anche la Confcooperative Molise ha invitato la gente all’accortezza e al rispetto delle regole, senza allarmismi e psicosi. Il centro servizi promuove lo smart working a tutela dei lavoratori, come si legge nel decreto del governo, sfruttando gli strumenti informatici a disposizione. Lavorare da casa – ha sottolineato Confcooperative Molise – insomma, può e deve essere possibile in questo frangente.”