Coronavirus, avviata la sanificazione nelle scuole di Trivento. Come anticipato dal sindaco Pasquale Corallo, è stata effettuata la sanificazione dell’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano”. Gli addetti ai lavori hanno provveduto alle operazioni che il protocollo prevede in caso di emergenza come quella che, purtroppo, si sta vivendo per via del coronavirus. Interventi che si sono resi necessari, come riferisce il sindaco Corallo, “abbiamo provveduto alla sanificazione delle scuole perché è di fondamentale importanza intervenire per salvaguardare i nostri giovani concittadini, assieme a tutto il personale impegnato. Una iniziativa che avevamo preso ancor prima che le scuole venissero chiuse dal decreto ministeriale – aggiunge Corallo – e condivisa con l’assessore comunale alla Cultura, Lorena Scarano, e il consigliere con delega alla scuola, Angelica Nicodemo. Ovviamente – conclude il primo cittadino – siamo impegnati su tutto il territorio per far rispettare quanto previsto dal decreto e chiediamo la collaborazione di tutti perché attenendoci alle regole supereremo questa emergenza”.