Termoli: sale al 9 il numero dei contagiati. Ospedale ancora chiuso, si valuta riapertura del Vietri

Nella città di Termoli in questo momento si concentra il maggior numero di casi accertati di Coronavirus. Alcuni sono riconducibili al gruppo di circa 40 persone che è stato in vacanza in Val di Fassa, dove è probabile qualcuno abbia contratto il virus, e che è rientrato a Termoli sabato 29 febbraio. Ma al momento c’è anche il caso di un residente che non ha a che fare con il gruppo e che però è stato al Nord nei giorni scorsi. Tutti i pazienti al momento sono in isolamento domiciliare e non ricoverati, dunque sono in buone condizioni. Restano invece critiche e per ora stabili le condizioni del primo paziente di Termoli risultato positivo, il medico di 61 anni che si trova da ieri sera in Rianimazione al Cardarelli, dove è sottoposto a respirazione assistita. E’ stata una giornata campale quella di ieri per l’ospedale San Timoteo che è stato chiuso al pubblico e isolato. Medici e infermieri sono rimasti bloccati per ore nella struttura in attesa di effettuare i tamponi disposti dall’Asrem per il personale che era stato a contatto con la dottoressa e l’infermiere risultati positivi. In serata è arrivato l’ok per iniziare a fare uscire il personale dei reparti non interessati dal tampone. Per loro è arrivato finalmente il cambio da parte dei colleghi dopo una giornata di nervosismo e di comprensibile stanchezza. Durante la notte invece man mano che sono arrivati i primi risultati dei tamponi, hanno lasciato il San Timoteo anche altri sanitari. I test sono stati effettuati in Cardiologia, al pronto soccorso, nel reparto di medicina d’urgenza e in rianimazione. Oggi l’ospedale è ancora chiuso, tutte le attività sospese. Resta un contingente ridotto di personale per l’assistenza ai pazienti ricoverati e anche oggi si sta procedendo alle dimissioni di quelli che stanno meglio. Tutte le emergenze vengono dirottate negli ospedali di Vasto, Chieti e Lanciano, dove però già si iniziano ad avere problemi di gestione per accogliere i pazienti in arrivo dal Basso Molise. L’ospedale di Termoli potrebbe restare chiuso ancora per giorni anche per poter effettuare una sanificazione dei luoghi. L’Asrem starebbe valutando la possibilità di riaprire l’ospedale di Larino, almeno per gestire le emergenze.