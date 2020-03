Macchia d’Isernia, tutti gli avvisi del Comune su Whatsapp

Il Comune di Macchia d’Isernia sbarca su whatsapp. Una scelta per essere più vicini ai cittadini informandoli sulle news più utili. Il focus sarà su 6 filoni tematici:

– EMERGENZE E ALLERTE: ad esempio avvisi metereologici;

– PUBBLICA UTILITÀ: informazioni relative ai servizi comunali, come acquedotto, viabilità etc etc

– PUBBLICA ISTRUZIONE: informazioni e comunicazioni sui servizi scolastici;

– SERVIZIO SOCIALE: comunicazioni sui servizi sociali comunali;

– INIZIATIVE ED EVENTI: manifestazioni culturali, intrattenimento, spettacoli;

– COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI: iniziative dell’Amministrazione, avvisi, bandi etc etc.

In NESSUN CASO il servizio verrà utilizzato per propaganda elettorale, scopi politici o pubblicitari.

Il servizio è DISPONIBILE A TUTTI, GRATUITO e CANCELLABILE.

Soprattutto è UNIDIREZIONALE, il che vuole dire che potete solo ricevere i messaggi e non interagire, inviando messaggi anche voi. Per iscriversi bisogna salvare in rubrica il numero 366 9393860, mandare un messaggio con il testo “RICHIEDI ISCRIZIONE” e seguire la procedura, finalizzandola con il messaggio “CONFERMA ISCRIZIONE”. Per ricevere le notizie su Whatsapp, invia al numero 3288234063 un messaggio con scritto “ISCRIVIMI”.