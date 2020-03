Isernia. Coronavirus, Centro operativo del Comune per assistere i cittadini

Sospesi convegni e spettacoli, compresa la stagione teatrale all’auditorium, misure più stringenti per evitare sovraffollamenti nei locali pubblici o nelle strutture sportive. Sono solo alcune delle ulteriori disposizioni adottate dal Comune di Isernia facendo seguito alle indicazioni del governo. La situazione in città è sotto controllo – ha detto il sindaco d’Apollonio – ma già nelle prossime ore all’auditorium – nell’ala che dà su via Giovanni XXIII – sarà attivato il Coc, il centro operativo comunale di protezione civile. Oltre a svolgere il monitoraggio sanitario, avrà il compito di prestare assistenza alla popolazione – ha detto l’assessore alla Protezione civile Kniahynicki – mentre d’intesa con le associazioni di volontariato si sta pensando alle consegne a domicilio di farmaci di prima necessità o di libri. Nel frattempo diverse scuole – ha aggiunto l’assessore all’Istruzione De Toma – si stanno attrezzando per svolgere attività didattiche a distanza. Come detto le misure preventive avranno ripercussioni anche sulle attività sportive. Le manifestazioni si possono svolgere solo a porte chiuse. In città – ha più volte ribadito il primo cittadino – la situazione è tranquilla, anche all’ospedale Veneziale, ma in ogni caso i cittadini sono invitati ad andarci solo se necessario.