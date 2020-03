Futsal femminile, buon campionato per le Lady Chami

Lunga sosta per la formazione femminile della Chaminade Campobasso. Le rossoblù non hanno disputato il turno infrasettimanale contro il Venafro e non scenderanno in campo neanche domani per il derby in casa del CLN CUS Molise. Ieri la decisione da parte della FIGC Molise di sospendere tutte le attività fino a mercoledì 11 marzo compreso. A proposito del campionato le Lady Chami sono reduci da una mini serie positiva aperta con il successo in casa del Castello Matese e proseguita con l’affermazione interna contro l’Aesernia Roccasicura. Sabato al Pala Selvapiana le rossoblù hanno vinto e convinto. “ Finalmente abbiamo giocato una partita senza cali di concentrazione. Quello visto in campo contro l’Aesernia Roccasciura è la versa Chaminade” questo il commento di mister Marsella. Dopo un avvio di stagione in salita le rossoblù oggi stanno raccogliendo i frutti del lavoro svolto settimanalmente in palestra, prosegue Marsella: “ Molte ragazze sono alla prima esperienza in un campionato, da inizio stagione ad oggi abbiamo registrato un importante crescita tecnica per loro. Le ragazze più esperte invece soste fondamentali per amalgamare il gruppo e farlo crescere sotto il punto di vista delle motivazioni”. Alla ripresa del campionato seguendo le disposizioni ministeriali si giocherà a porte chiuse.