FIP, le gare si giocano a porte chiuse, dalla C Gold in poi tutto sospeso

La Federazione Italiana Pallacanestro, ha stabilito la disputa delle gare a porte chiuse. Mentre non si scenderà in campo dalla C-Gold in poi, sospese le attività le attività di Minibasket, di formazione e ogni altro evento federale sono sospesi su tutto il territorio nazionale fino a nuova disposizione.La Molisana Basket Campobasso rispetta le direttive nazionali e sta disputando gli allenamenti a porte chiuse. Il calendario prevede un doppio turno di sosta per le rossoblù che torneranno in campo per una gara ufficiale solo il 22 marzo nella trasferta di Umbertide. Coach Sabatelli è intervenuto sulla situazione che sta vivendo l’Italia sotto il punto di vista sanitario che ha avuto ripercussioni, inevitabili, anche sullo sport: “Senz’altro questa sosta non rappresenta un momento desiderabile – argomenta il coach rossoblù – perché non consente di dare continuità al percorso che stavamo compiendo. Però ci alleniamo e lo facciamo con continuità, osservando poi quanto si prospetta all’orizzonte nella consapevolezza di conoscere quelle che saranno le decisioni degli organismi competenti”. L’emergenza sanitaria del Covid-19 ha portato gli organi federali a scegliere di non annullare le gare ma per i tornei nazionali cestistici al femminile di A1 ed A2, le direttive sono quelle di gare da disputare a porte chiuse per tutto il mese di marzo. Ad Umbertide si giocherà senza pubblico così come il week end seguente ( sabato 28 marzo) al Pala Vazzieri contro Spezzina.