FIGC Molise, sospese tutte le attività anche quelle dei settori giovanili

Ieri il Comitato Regionale Molise della FIGC a seguito delle disposizioni dalla Lega Nazionale Dilettanti di sospendere per due settimane le attività agonistiche ha deliberato la sospensione di tutte le gare e le attività programmate dal C.R. Molise e dalle delegazioni provinciali di Campobasso e Isernia fino a giovedì 12 Marzo 2020 (compreso). Sospese fino a domenica 15 Marzo gare e attività di Settore Giovanile e Scolastico (Campionato Under 19 di calcio a 11 e calcio a 5, Campionato Under 17 di calcio a 11 e calcio a 5, Campionato Under 15 di calcio a 11 e calcio a 5, Tornei Esordienti e Pulcini, Attività Primi Calci e Piccoli Amici). Nei prossimi giorni i vertici della FIGC Molise definiranno le date dei recupero, valutando l’andamento dell’emergenza. Niente sospensione obbligatoria degli allenamenti, ogni società sarà libera di sostenere le sedute tecniche, ma naturalmente dovranno essere rispettate le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 4 Marzo 2020. Società, Associazioni Sportive, Comuni e gestori privati degli impianti sportivi sono stati invitati ad effettuare una sanificazione completa degli spogliatoi e delle aree comuni, di concerto con la strategia generale di contenimento del contagio da Covid-19, e anche al fine di poter riprendere l’attività agonistica in condizioni di massima sicurezza.