Coronavirus, salgono a 14 i contagiati in Molise: gli ultimi due sono un operatore sanitario del San Timoteo e un dipendente del Comune di Larino. Sindaci e assessori in isolamento

Sale a 14 il numero delle persone contagiate dal Coronavirus in Molise. elle ultime ore altri 7 nuovi casi sempre a Termoli. Le condizioni di alcune di queste persone sono peggiorate, due sono in terapia intensiva. 70 i tamponi eseguiti. In serata si sono conosciuti anche gli ultimi risultati e alle 5 persone risultate positive in mattinata se ne sono aggiunte altre due, si tratta di un operatore sanitario dell’ospedale di Termoli e di un dipendente comunale che presta servizio sia al Municipio di Ururi che a quello di Larino. Di conseguenza sono ora in isolamento sindaci e assessori dei due paesi che hanno avuto contatti con questa persona. Al momento in regione le persone in isolamento sono 150, 144 invece quelle in sorveglianza domiciliare.