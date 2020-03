Coronavirus, quattordici positivi in Molise. Sospeso ambulatorio Veneziale

La situazione, alle ore 19.30 di oggi, venerdì, secondo quanto comunicato dall’Asrem, è la seguente: 14 persone positive, di queste 2 in terapia intensiva, 3 in malattie infettive, 9 presso abitazioni; 150 in isolamento precauzionale; 144 in sorveglianza. L’Asrem, in via cautelativa e sulla base delle ultime disposizioni nazionali emanate per una corretta gestione dell’emergenza coronavirus, ha sospeso momentaneamente le attività ambulatoriali, sia istituzionali che in regime di libera professione intramoenia, anche presso il P.O. “Veneziale” di Isernia sino al prossimo 15 marzo. Le prestazioni già programmate sono rinviate a data da destinarsi, ad eccezione di quelle individuate indispensabili dal medico di famiglia e dallo specialista di riferimento.