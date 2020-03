Coronavirus, le disposizioni delle strutture sanitarie private

Emergenza Coronavirus. Le strutture ospedaliere private si sono organizzate per garantire la sicurezza agli utenti e le prestazioni. Al Neuromed di Pozzilli dal 24 febbraio sono state disposte misure precauzionali per limitare l’afflusso e il contagio. Negli ambulatori sono state sospese le prestazioni differibili, mentre vengono erogate quelle non differibili e comunque con misure di contenimento. Ogni paziente può avere un solo accompagnatore e segue percorsi di accesso differenziati Anche per le degenze, Neuromed chiede alle famiglie di limitare le visite e comunque esse vengono gestite con percorsi differenziati e in modalità di sicurezza, come previsto dalle direttive e con turni di ingresso. Gli specialisti medici sono sempre contattabili direttamente e indirettamente. Gli interventi chirurgici di oggi tutti confermati, ma da domani 7 marzo, a seguito del calo delle donazioni di sangue, saranno garantite solo le urgenze e gli interventi non differibili, fino a nuova comunicazione. Per qualsiasi informazione, i numeri da chiamare sono lo 0865-9291, che è il centralino, e lo 0865-929600 o 0865-929560.

Per favorire la gestione del flusso di persone all’Ospedale Gemelli Molise di Campobasso – si legge in una nota – secondo le linee guida ministeriali in relazione all’emergenza Coronavirus, la struttura ha organizzato l’attività ambulatoriale di laboratorio con richiesta di prenotazione. Da lunedì 9 marzo le prestazioni del Laboratorio Analisi verranno erogate solo su appuntamento. E’ possibile prenotare al numero 0874.312.312 da lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 15.30.

Le giornate della prevenzione cardiovascolare in programma presso il Poliambulatorio di Termoli nei giorni: 9, 17 e 27 marzo – fanno sapere ancora dal Gemelli Molise – sono state rinviate a data da definire. Le altre attività ambulatoriali proseguono regolarmente su prenotazione, secondo il calendario già definitivo. Eventuali variazioni verranno comunicate telefonicamente direttamente all’interessato. Gli accompagnatori – conclude la nota del Gemelli Molise – sono invitati a non entrare in contatto con l’ambiente ospedaliero, se non in casi strettamente necessari.

Da Villa Ester, a Bojano, comunicano che si stanno adottando le direttive. Bloccato l’accesso agli ambulatori e per quanto riguarda i visitatori possono entrare uno alla volta con apertura un’ora la mattina e una il pomeriggio.

A Villa Maria vengono rispettate le disposizioni governative, i ricoveri in medicina sono aperti e anche la struttura ha dato all’Asrem disponibilità di posti letto a seconda dell’emergenza. L’ambulatorio di Oculistica è chiuso e da lunedi sono sospese le operazioni chirurgiche di oculistica.