Coronavirus, le disposizioni del Gemelli Molise

Per favorire la gestione del flusso di persone in struttura secondo le linee guida ministeriali in relazione all’emergenza Coronavirus, l’Ospedale Gemelli Molise ha organizzato l’attività ambulatoriale di laboratorio con richiesta di prenotazione.

Pertanto, da lunedì 9 marzo le prestazioni del Laboratorio Analisi verranno erogate esclusivamente su appuntamento. E’ possibile prenotare al numero 0874.312.312 da lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 15.30. Le giornate della prevenzione cardiovascolare, in programma presso il Poliambulatorio di Termoli nei giorni: 9 – 17 e 27 marzo, sono state rinviate a data da definire. Le altre attività ambulatoriali proseguono regolarmente su prenotazione, secondo il calendario già definitivo. Eventuali variazioni verranno comunicate telefonicamente direttamente all’interessato. Gli accompagnatori sono invitati a non entrare in contatto con l’ambiente ospedaliero, se non in casi strettamente necessari.