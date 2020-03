Coronavirus, Florenzano: “Circa 70 tamponi effettuati. Dopo incontro procederemo a ulteriori determinazioni riguardo l’ospedale San Timoteo”

7:35 – Emergenza Coronavirus in Molise. Quella di ieri è stata una giornata difficile, soprattutto al San Timoteo di Termoli.

In mattinata è atteso l’esito sui tamponi effettuati. “Ieri – ha riferito stamane il Direttore Generale dell’Asrem Oreste Florenzano – abbiamo effettuato una settantina di tamponi divisi in due tranches, Poi abbiamo disposto l’invio a casa, in isolamento temporaneo, di circa una sessantina di dipendenti del San Timoteo di Termoli”. Sempre Florenzano ha detto che ci sarà un briefing all’esito del quale si procederà con ulteriori determinazioni per il San Timoteo. Anche il Governatore Toma ha parlato di un incontro, dopo il quale sarà diramato un bollettino con le novità.

In totale sono 9 i casi di contagio che hanno a che fare con il Molise. Sono 7, al momento, le persone contagiate in carico all’Asrem: le tre di Montenero di Bisaccia (di cui due ricoverate al Cardarelli di Campobasso e una che ha fatto ritorno a casa, dove è in quarantena); ci sono poi le 4 persone di Termoli (un medico, che è in Terapia Intensiva al Cardarelli e altri due operatori sanitari del San Timoteo che sono moglie e marito e la loro figlia, in quarantena a casa). Ci sono poi altri due casi che hanno a che fare con la nostra regione: l’anziano di Sesto Campano che era ricoverato al San Raffaele di Cassino, risultato positivo e trasferito allo Spallanzani di Roma e la dottoressa che lavora a Roma, in un reparto dove si trattano malattie infettive e che nel fine settimana svolge attività di Guardia Medica a Isernia.

Toma, nell’ultimo aggiornamento (ieri sera), ha parlato di 149 persone in isolamento precauzionale a domicilio, 134 in sorveglianza e 39 tamponi in corso di cui si deve conoscere l’esito.

Intanto, in riscontro alla richiesta di informazione pervenuta dal Ministero della Salute, l’Asrem ha provveduto a comunicare il fabbisogno di medici specialisti, infermieri, operatori socio-sanitari derivante dall’emergenza Covid-19 in Molise.

Questo, nel dettaglio, il fabbisogno di personale: (Medici specialisti) Anestesia e rianimazione 15, Malattie infettive e tropicali 10, Radiologia 10, Medicina d’urgenza 25, Malattie dell’apparato respiratorio 4, Malattie dell’apparato cardiocircolatorio 10, Medicina interna 15; (infermieri) 50; (operatori socio-sanitari) 80.

(seguono aggiornamenti)