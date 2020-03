Coronavirus, Fanelli lancia proposta di Welfare di emergenza

“Aiutiamo tutti. Insieme per non lasciare nessuno da solo”. La capogruppo Dem in consiglio regionale Micaela Fanelli lancia così la proposta del Welfare di Emergenza per il Coronavirus. “Attivare un numero verde dedicato ad anziani isolati e famiglie in quarantena – afferma – al quale potersi rivolgere in tutte le situazioni di bisogno, non solo sanitarie”.

“Per riuscirci – conclude la Fanelli – , bisogna insistere sulla strada intrapresa, fatta di collaborazione tra tutti i livelli istituzionali, di coinvolgimento, condivisione, concordia, unità d’intenti, come ha ricordato il Presidente Mattarella”.