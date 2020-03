Cittadinanza a Ocalan, la Turchia tuona contro Fossalto

La Turchia condanna l’attribuzione della cittadinanza onoraria del comune di Fossalto ad Abdullah Ocalan, leader del Pkk curdo in prigione dal 1999, e chiede all’Italia di evitare che “tentativi simili possano avvenire in futuro”. La protesta arriva direttamente dal ministero degli esteri di Ankara e scatena un caso diplomatico. “Esprimiamo ancora una volta – sono ancora le parole dell’autorità turche – che ci aspettiamo la cooperazione delle autorità italiane nella lotta all’organizzazione terroristica contro questa iniziativa”. In passato, il governo turco aveva già condannato in modo analogo il conferimento della cittadinanza onoraria a Ocalan da parte di diversi Comuni, tra cui Napoli e Palermo e anche altri paesi molisani: Castelbottaccio, Tufara e Castel del Giudice. Ora però a scatenare le ire turche è l’ultima cittadinanza concessa al leader curdo in ordine di tempo, quella di Fossalto. Il sindaco del paese, Saverio Nonno appena appreso della protesta del governo turco ha commentato: “Non ce lo aspettavamo, ma tutto questo rumore fa capire che tipo di odio i turchi di Erdogan hanno per il popolo curdo. Inspiegabile. Quindi che attacchino un paese di 1200 abitanti, non il primo a concedere la cittadinanza a Ocalan in Molise, è un buon segno. Cosi’ possiamo aiutare il popolo curdo a prendersi quella visibilità che gli stiamo negando”. Il sindaco inoltre lancia la proposta di fare manifestazioni nazionali a sostegno della lotta curda, e candida Fossalto a sede nazionale di un evento culturale forte, un festival della cultura curda in Italia. Sulla vicenda interviene anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Antonio Federico che parla di “ingerenza inaccettabile”.