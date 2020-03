Basket prima dello stop ai campionati successo per l’Ennebicì

Prima della sosta imposta dell’emergenza Coronavirus, impresa per la Ennebicì Campobasso capace di superare il quotato Spoltore. Dopo tante recriminazioni per tanti match gettati alle ortiche i campobassani possono festeggiare la vittoria e rilanciarsi in ottica play off. In una partita importantissima per la classifica, vuoi in chiave salvezza, vuoi in chiave accoppiamento per eventuali playoff, il team di Filipponio non sbaglia.

22 – 12: i primi dieci minuti della partita sono davvero molto belli. I molisani corrono su tutti i lati del campo, non lasciando alcun punto di riferimento agli avversari, decisamente attoniti dal gioco espresso in contropiede. Lanci baseball, ottima rotazione della palla e tanta energia permettono ai ragazzi dei Coach Filipponio e Ladomorzi di solcare il gap tecnico con gli avversari.

35 – 26: sostanziale parità nel secondo parziale, con i campobassani che iniziano a soffrire non appena gli abruzzesi piazzano la consueta zona 2-3. La palla troppo ferma porta a conclusioni affrettate, che espongono i padroni di casa al contropiede avverso. Sarà una bomba allo scadere di Eliseo L. che permetterà di conservare un rilevante vantaggio.

53 – 49: al rientro dagli spogliatoi, purtroppo, si assiste al solito terzo parziale della Ennebicì. Maglie troppo larghe in difesa, consentono ai ragazzi di Spoltore di accorciare le distanze, presentandosi agli ultimi dieci minuti con soli due possessi di svantaggio. Per i padroni di casa, va segnalata la solidità di Russo, sempre pronto a rimbalzo offensivo, e preciso a concretizzare il vantaggio.

66 – 54: il punto focale della partita è la difesa e i padroni di casa – dopo aver concesso 23 punti nel terzo quarto – permettono agli ospiti soli 5 punti realizzati. Sul versante offensivo in spolvero De Santis, che dopo aver sbagliato – senz’altro complice anche la sfortuna – numerosi canestri da sotto, mette a segno un paio di piazzati (tra cui anche una tripla) nei momenti salienti della partita, confermando i miglioramenti già attestati nel corso del duro lavoro settimanale.

A un mese dall’ultimo referto rosa conquistato in quel di San Salvo, i campobassani tornano a vincere e convincere, riconquistando il settimo posto in classifica – nonostante ex equo con la squadra del Pineto – per via degli scontri diretti con le contendenti. Adesso il calendario prevede due trasferte di fila (Chieti, Teramo) e una partita casalinga con Montesilvano a chiudere la regular season, incontri fondamentali per il percorso della Ennebicì.