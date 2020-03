San Martino in Pensilis, l’Aido “Antonio Francesco Gasbarro” riunita in assemblea

Domenica 23 febbraio 2020 si è svolta l’Assemblea Elettiva del Gruppo A.I.D.O. “Antonio Francesco Gasbarro” di San Martino in Pensilis in provincia di Campobasso. Letta la Relazione Morale da parte del Presidente uscente, Filomena Saracino, e quella Finanziaria e Bilanci Consuntivo 2019 e Preventivo 2020 dell’Amministratore uscente, Anna D’Antono, dopo una breve discussione queste sono state approvate all’unanimità dai Soci presenti. Successivamente l’Assemblea ha votato, sempre all’unanimità, l’adozione dello Statuto e del Regolamento Associativo votati a Roma durante l’Assemblea Nazionale Straordinaria del 18 gennaio 2020.

Infine, sono sono stati votati all’unanimità e con voto palese i componenti del nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2020-2024: Filomena Saracino, Andrea Gasbarro, Paolo Saracino; Leo Battista; Pia Fagioli; Maria Teresa Macrellino ed Antonella Tomizzi. In un successivo Consiglio Direttivo convocato immediatamente sono state assegnate le cariche associative così come di seguito: Filomena Saracino (Presidente), Andrea Gasbarro (Vice Presidente), Paolo Saracino (Segretario), Leo Battista (Tesoriere), Pia Fagioli (Consigliere), Maria Teresa Macrellino (Consigliere), Antonella Tomizzi (Consigliere). Il Presidente eletto Filomena Saracino ha ringraziato i Consiglieri uscenti per il lavoro di diffusione della Cultura della Donazione di Organi, Tessuti e Cellule svolto e ha dato il benvenuto al nuovo Consiglio Direttivo per un lavoro proficuo ed entusiasta per il nuovo mandato associativo. Ha ringraziato poi per la fiducia ancora accordatele in questo secondo mandato e si è dichiarata felice ed onorata per la presenza di tanti giovanissimi Consiglieri. Nella foto il nuovo direttivo dell’A.I.D.O. di San Martino in Pensilis.