Promozione dell’economia locale, il Comune di Castropignano pubblica l’avviso. La misura rientra nel cosiddetto Decreto Crescita e prevede l’agevolazione per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. Le agevolazione riguardano l’ampliamento di servizi commerciali già esistenti o la riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di Comuni con popolazione fino a 20mila abitanti. Le risorse disponibili, nell’ambito di un Fondo istituito presso il Ministero dell’Interno, ammontano a 5 milioni di euro per il 2020. Gli interessati potranno presentare domanda al Comune di Castropignano entro il 30 settembre 2020, su apposito modulo predisposto e scaricabile dal sito istituzionale http://www.comune.castropignano.cb.it al quale si rimanda per ogni più specifica informazione in merito all’avviso stesso. Il Comune, a sua volta, dopo aver effettuato i dovuti controlli, determinerà la misura del contributo e provvederà all’erogazione dello stesso seguendo l’ordine di presentazione delle richieste, fino al’esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale.