Polisportiva Molise fa incetta di titoli regionali nella Corsa Campestre

Quattro titoli regionali per la Polisportiva Molise impegnata domenica a Vinchiaturo con il Settore Giovanile nei Campionati di Società di corsa campestre. Nella categoria Ragazze (12-13 anni) Viola Guglielmi ha ottenuto 4 vittorie su 4 prove disputate. Nella stessa prova ottima prestazione anche per Karol Mignogna e Sofia Di Iorio,le loro prestazioni sono state fondamentali per la conquista del titolo regionale. Bene anche i Ragazzi con Pierre Notartomaso e Valerio Tagliaferri. Da sottolineare il preziosissimo contributo di Filippo Mignogna, decisivo per la vittoria finale. Avvincente la categoria Cadette (14-15 anni) con Eliana Musacchio e Ilaria Giglio. Le due atlete della Polisportiva Molise hanno messo al sicuro il pass per i Campionati Italiani di Cross. Hanno contribuito per la conquista del titolo regionale cadetti: Lina Nardolillo, Carmen Doria, Bianca Mureddu e il nuovo acquisto Elena Pelliccia. Tra i Cadetti secondo gradino del podio con Samuele Di Iorio e Joshua Camino in bella evidenza. Categoria Allieve: Daria Tucci, Chiara Barone ed Irene Giuliano hanno garantito al club il titolo.