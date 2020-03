Futsal femminile, Cus Molise e Arcadia Termoli insieme in vetta

Ieri turno infrasettimanale a metà per il Campionato regionale femminile di futsal. Due gare rinviate: Chaminade – Venafro e Montenero – Miranda.

Già rinviata la sfida tra Castello Matese e Montenero, in programma il prossimo fine settimana. Vista l’emergenza sanitaria che sta colpendo il basso Molise per ora le gare che vedono coinvolto il Montenero sono rinviate. Nel prossimo turno l’Arcadia Termoli osserverà il turno di riposo. Ieri regolarmente in campo le altre formazioni. Dopo l’eliminazione della Coppa Italia interregionale il Cus Molise è tornata a giocare il campionato. La prima della classe ha ospitato e superato il Castello Matese. Tutto facile per Piacquadio e socie che hanno vinto 7-3 contro l’ultima della classe. Il big match di giornata si è giocato a Mirabello dove le padrone di casa hanno ospitato l’Arcadia Termoli. Le basso molisane hanno vinto 8-3 e mantengono la prima piazza in concomitanza con il sodalizio universitario. Turno di riposo per l’Aesernia Roccasicura. Questo fine settimana si torna in campo, la FIGC Molise ha disposto la disputa di tutte le gare previste sul territorio regionale a porte chiuse. Sabato alle 15,00 l’Aesernia Roccasicura ospiterà al Pala Fraraccio il Mirabello. Sarà derby a Bojano tra Cus Molise e Chaminade, fischio d’inizio alle 18,30. Domenica mattina alle ore 11,00 al Pala Pedemontana in campo Venafro – Miranda.