Coronavirus: tre nuovi casi positivi a Termoli. Salgono ad otto i molisani contagiati

Sale in Molise il numero dei contagiati da Coronavirus in Molise: sono 8. Sono risultate positive al test del Coronavirus altre tre persone di Termoli, tra cui un altro operatore sanitario e alcuni suoi famigliari, tutti componenti della comitiva del medico in servizio all’ospedale ‘San Timoteo’ della citta’ adriatica che ieri e’ risultato positivo al Covid-19. Sono rientrate in Molise dopo una vacanza in Trentino.. Per loro e’ stato disposto l’isolamento domiciliare, in attesa del test di conferma che e’ stato inviato, come da protocollo, all’Istituto superiore di Sanita’ (Iss). Le condizioni del medico ricoverato ieri all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso sono stabili, non e’ in terapia intensiva. Gli altri molisani contagiati, oltre ai 4 termolesi, sono le tre persone di Montenero di Bisaccia (di cui due ricodverate al Cardarelli e una già dimessa e in isolamento a casa) e l’anziano di Sesto Campano ricoverato allo Spallanzani di Roma.