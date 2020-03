Coronavirus, prese misure di prevenzione per gli ospiti della casa di riposo di Trivento

Coronavirus, misure di prevenzione anche nella Residenza per anziani Istituto S. Antonio di Padova di Trivento. Il responsabile della struttura ha fatto sapere, ai visitatori e parenti degli ospiti della casa di riposo, che sarebbe auspicabile entrare nella struttura solo nei casi strettamente necessari, proprio per evitare situazioni compromettenti. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ieri, 4 marzo, all’articolo 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19), alla lettera m) riporta testualmente: l’accesso ai parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni.