Coronavirus, parla la figlia dell’anziano di Sesto Campano: mio padre sta bene, non ha la febbre

Il pensionato di Sesto Campano, risultato positivo al coronavirus, resta ricoverato allo Spallanzani di Roma, ma sta meglio, non ha la febbre. La conferma arriva direttamente dalla figlia, Emilia Buttino, a sua volta in quarantena: “Papà sta bene, stamattina alle 7:30 ho ricevuto una sua telefonata. Mi ha detto che sta meglio. Ha l’ossigeno per via di altri problemi già noti, ma non ha la febbre. Ha mangiato regolarmente e mi ha anche chiesto il necessario per farsi la barba”. La figlia è stata l’unica ad avere avere contatti con il padre, almeno fino a quando dall’istituto San Raffaele di Cassino è stata trasferito allo Spallanzani. Il padre era ricoverato nella struttura riabilitativa della città ciociara dagli inizi di febbraio. Per tranquillizzare tutti si è messa in quarantena insieme al resto della famiglia: “Sono stata l’unica persona più a stretto contatto con lui. Andavo a fargli visita quasi tutti i giorni. Mi è sembrato giusto rispettare queste due settimane di isolamento volontario. Anche il mio compagno e i suoi due figli sono in quarantena”. Sulle possibile cause del contagio la donna non si è fatta un’idea precisa, ma qualche precisazione ha voluto farla: “Non so e non capisco quelle persone che dicono di mio fratello. È vero, è a Crema, ma non viene qui dal mese di dicembre. Il figlio del mio compagno che ha avuto a che fare con Modena è qui da più di un mese. E poi Modena non è una zona a rischio, almeno fino a qualche tempo fa. Non so da dove escano queste notizie: smentisco tutto. E poi il ragazzo non è mai andato in ospedale a trovare mio padre”. La signora Emilia è molto tranquilla: “Noi stiamo bene. Stando a stretto contatto con mio padre avrei dovuto contrarre anche io qualcosa, invece sto bene”.