Calcio si ferma per due settimane l’attività in Serie D

Nel pomeriggio i nuovi provvedimenti per il calcio dilettantistico e livello nazionale per effetto dell’emergenza coronavirus.

In serie D stop per due settimane. Dunque non più il rinvio della giornata in programma domenica 8 marzo alla data del 15 marzo. Le attività di tutti i gironi di serie d sono ferme sino al 16 marzo. A seguire possibile le porte chiuse sino agli inizi di aprile. La situazione resta in evoluzione.

Nella divisione calcio a 5, stop anche in questo week end. Non più gare a porte chiuse questo week end ma stesse condizioni del calcio a 11. Ovvero si potrà ripartire dal 16 marzo.

Nel comitato delle Figc molisano attività sospese sino a giovedì 12 marzo per quanto riguarda i campionati dilettantistici. Mentre per il settore giovanile e scolastico lo stop è sino al 15 marzo.