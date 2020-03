Calcio a 5, rinviate tutte le gare

Questa mattina le porte chiuse, oggi pomeriggio la scelta di rinviare tutte le gare sino al 15 marzo. Questa la scelta della Divisione Calcio a 5. Dunque non si gioca, ne questo sabato ne il prossimo ovvero il 14 marzo. Da comunicare il nuovo calendario dei recuperi o eventuale slittamento delle giornata. Non si giocherà dunque il big match del Palaunimol tra il Cln Cus Molise e il Rutigliano per la 22esima giornata del torneo di A2, girone C. Il Cln Cus Molise accoglie con favore la sosta in vista del finale di stagione anche per recuperare un po’ di energie mentali. La salvezza è praticamente acquisita, il +22 sul Barletta è un vantaggio immenso, aggiungiamo che a livello matematico la certificazione della A2, è praticamente una mera questione di tempo. Mollare la presa? Neanche per sogno, ora viene la parte più bella. Giocare con la mente libera può essere un fattore importante per chiudere il campionato nel migliore dei modi. Il Cln Cus Molise ha dimostrato a più riprese di non temere il confronto con le grandi del torneo. Pareggio contro Real Rogit in casa, e vittoria in terra siciliana con il Melilli, insomma ai biancorossi manca solo lo scalpo del Rutigliano, da verificare, come detto prima, quando ci sarà il recupero della sfida con i pugliesi, in tal senso si attendono indicazioni dalla Divisione nazionale .

Nel campionato di serie B stop anche per la Chaminade. In serie B mancano quattro turni alla fine della regular season ma i rossoblu dovranno osservare il turno di stop imposto da calendario. Considerata anche la doppia sosta di campionato la Chaminade avrà un calendario a singhiozzo. Insomma maxi sosta in programma per i rossoblu reduci da un periodo assolutamente negativo. Ultima sconfitta, la terza consecutiva, contro le Aquile Molfetta, sabato scorso al Palaselvapiana. Uno stop che mette a serio rischio anche la terza posizione. Il Molfetta ora è a pari punti con i rossoblu di Tavone che hanno già osservato il turno di riposo previsto da calendario. Una discesa verticale della società del presidente Scarnata con un 2020 da incubo, 5 sconfitte e 2 vittorie. Dalla prima posizione si è passati al terza con il serio rischio di un ulteriore sorpasso. Mentale, il crollo della squadra che non ha saputo reagire ad un inizio negativo del girone di ritorno. Da qui la scelta di ridimensionare i programmi e le spese, una scelta difficile ma al contempo condivisibile da parte della società. La Chaminade aveva le carte in regola per puntare alla vittoria del campionato, qualcosa non è andato nel verso giusto, questo è un dato di fatto, dunque ufficiali gli addii di Caddeo, già assente contro il Molfetta, e degli spagnoli Cancio Rodriguez e Pablo Gonzalez, rientrati in Spagna dopo tre stagioni con la casacca rossoblu. Ha lasciato la società rossoblu anche l’universale Cristian Passarelli. Si punta sui ragazzi del vivaio, diversi sono stati integrati in questi giorni, e sulla crescita di altri giovani già in pianta stabile in prima squadra ormai da tempo.