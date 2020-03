Unilever, vertice in videoconferenza sul futuro dello stabilimento di Pozzilli: l’azienda ipotizza parziale riconversione

Si è svolta una riunione in videoconferenza sulla Uniliver con la partecipazione del sottosegretario allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde, dell’assessore regionale alle Attività Produttive, Vincenzo Cotugno, del sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Quintino Pallante, del rappresentante aziendale della Unilever, Chimirri e delle parti sociali, sul futuro produttivo ed occupazionale dello stabilimento di Pozzilli.

Una riunione durata oltre due ore nella quale l’Azienda ha affermato di voler preservare lo stabilimento molisano, attraverso alcune ipotesi di sviluppo aziendale che potrebbero portare anche ad una parziale riconversione del sito di Pozzilli. Nel suo intervento l’assessore Cotugno ha rimarcato alcuni punti fondamentali sui quali la Regione non ha intenzione di recedere. “La Unilever rappresenta un presidio occupazione ed economico fondamentale per l’intera area di Venafro e della stessa regione Molise” – ha detto Cotugno – “l’interesse primario, al di là dei progetti che abbiamo necessità di conoscere in tempi brevi, è il mantenimento dell’attuale forza lavorativa, che conta circa 500 persone compreso l’indotto, e la preservazione dell’ambiente circostante”.