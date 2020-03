Perseguita la sua ex compagna, 41enne ai domiciliari

Ha continuato a perseguitare la sua ex compagna nonostante i provvedimenti emessi nei suoi confronti, prima con il divieto di avvicinamento alla donna e poi con il divieto di dimora a Campobasso. Per questo un molisano di 41 anni (F.M.) è stato arrestato dalla polizia e si trova ora ai domiciliari con l’accusa di stalking.

La compagna dell’uomo aveva presentato nel tempo numerose denunce per le persecuzioni subite: da anni veniva seguita ed indotta a cambiare le sue abitudini di vita, al punto che oramai non usciva mai da sola. Per questi motivi, insieme ai suoi bambini di 3 e 6 anni, si era allontanata dall’uomo, trasferendosi in una struttura protetta.

La persecuzione per lei però era continuata tanto che il 41enne si avvicinava continuamente proseguendo con le violenze fisiche e psicologiche.

L’uomo – riferisce il procuratore Nicola D’Angelo – nonostante i divieti imposti si è anche recato nei pressi della struttura protetta dove la donna si era rifugiata. Tutti comportamenti che hanno portato la Procura a emettere un provvedimento di aggravamento della misura cautelare.