‘Per voce e pianoforte da viaggio’. Fa tappa a Isernia il Kru-Founding di Lorenzo Kruger

La compagnia teatrale CAST- presenta venerdì sei marzo alle 21 “Per voce e pianoforte da viaggio” – Lorenzo Kruger in Kru-founding Tour. Il cantautore di Rimini fa tappa a Isernia nelle nuove sale del Proscenio. Kruger riparte in tour con il suo spettacolo “per voce e pianoforte da viaggio”, un tour solitario tra scenografie portatili, tappeti, costumi e bolle di sapone. Come recita la locandina: “I proventi di questi concerti saranno impiegati per la deposizione su supporto fonografico delle nuove canzoni di Lorenzo Kruger”. Se il pretesto è quello di finanziare il suo prossimo disco dovremmo aspettarci che rapini il pubblico con una pistola a salve o che svaligi la cassa del bar, ma non andrà così. Lo spettacolo è il proseguo di un interminabile girovagare che negli ultimi 3 anni ha prodotto più di 350 concerti su centinaia di migliaia di chilometri spesi su e giù per l’Italia. “Il solito spettacolo” che non è mai lo stesso, un oggetto organico che muta ogni qualvolta viene posto su un palcoscenico. Perché in definitiva è un continuo ragionare sul mestiere di cantautore che si arricchisce ogni giorno di nuove vedute. E’ un percorso sulla canzone d’autore vista da “uno scrittore di canzoni in attesa di riuscire a fare un disco”. E forse questa volta ci siamo. Kruger ripercorrerà le strade che lo hanno portato alla maturazione necessaria per fare un disco in un mondo che non ha più bisogno di dischi, tantomeno di canzoni d’autore. Dalle migliori canzoni scritte per i Nobraino e per gli altri suoi progetti, ai grandi classici che lo hanno sempre ispirato. Potrebbe cantare “La vie en Rose” dentro al suo telefono o proporre le canzoni dei maestri insuperabili come Conte, De André e compagnia “cantante”. Se il pubblico sarà simpatico potrebbe anche leggere uno dei suoi monologhi comici, ma anche no! C’è un nuovo disco in arrivo e forse è ora di fare sul serio. INFO e BIGLIETTI: Pasquale 3394789228 – Luca 3494011790