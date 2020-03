Nuovo polo scolastico di Castelmauro, approvato il progetto preliminare da un milione e mezzo di euro

Costruzione della nuova scuola, il consiglio comunale di Castelmauro approva il progetto preliminare per un importo complessivo di un milione e mezzo di euro. L’intervento riguardo il primo lotto funzionale per la costruzione della scuola primaria e secondaria di 1° grado, da realizzare all’ingresso del centro urbano, in prossimità della ex Strada Provinciale 163. L’obiettivo futuro è quello di trasferire anche la scuola materna e, a struttura completata, creare un vero e proprio polo scolastico, denominato “G. Pepe”, a servizio dei comuni dell’intera area. Il finanziamento è del MIUR e, come anticipato, ammonta ad un milione e mezzo di euro. Il progetto preliminare non ha trovato il consenso della minoranza comunale. Infatti, il consigliere Costantino Manes Gravina auspicava la partecipazione alla seduta civica del tecnico comunale, progettista e geologo. Auspicio condiviso anche dal consigliere Anna Turco, la quale ha richiesto che i tecnici dei rispettivi settori illustrassero in maniera dettagliata il contenuto progettuale e l’esito della valutazione geologica, ma così non è stato.