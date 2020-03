Share on Twitter

L’Unione dei Comuni del Medio Sannio ha approvato il bilancio di previsione. A farlo sapere è il presidente Antonio Lombardi, sindaco del Comune di Torella del Sannio, “l’approvazione del documento contabile – riferisce il primo cittadino – è sempre un motivo di soddisfazione e, in questo caso, è anche motivo di orgoglio, in quanto siamo il primo ente a livello regionale ad aver provveduto in merito. A tal riguardo, conclude Lombardi – mi preme ringraziare la responsabile del settore finanziario del Comune, la dottoressa Sonia Galeassi, nonché il segretario comunale Pasquale De Falco”. L’Unione del Medio Sannio è composta dai Comuni di Fossalto, Castropignano, Duronia, Limosano, Molise, Pietracupa, San Biase, Salcito, Sant’Angelo Limosano, Torella del Sannio e Trivento. L’Unione promuove e realizza lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono e, tra le principali funzioni, assicura alla popolazione residente la partecipazione alla formazione delle politiche del territorio e favorisce l’accesso alle informazioni e ai documenti amministrativi.