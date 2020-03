Isernia, riqualificazione urbana del centro storico

L’assessore alle politiche per il centro storico del Comune di Isernia, Linda Dall’Olio, rende noto che, all’albo pretorio online dell’ente, sono stati pubblicati due Avvisi riguardanti il progetto “Bounce Forward” e l’apertura dei “Pop-up shops”; entrambi finalizzati alle strategie di sviluppo per la rigenerazione urbana del centro storico cittadino. Col primo Avviso, i cittadini interessati ad aderire al progetto Bounce Forward, sono invitati a presentare manifestazioni d’interesse in qualità di:

a) privati proprietari di immobili nel centro storico che dispongano di locali utilizzabili per usi commerciali, artigianali o professionali da conferire a titolo gratuito per un semestre al fine di consentire l’apertura di altri pop-up shops;

b) operatori economici o aspiranti tali, nonché hobbisti interessati a sperimentare la localizzazione di attività commerciali o artigianali o professionali nel centro storico;

c) associazioni ed altri soggetti collettivi disposti a localizzare le proprie sedi nel centro storico.

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire al Comune di Isernia entro il 23 marzo 2020 (comuneisernia@pec.it). Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio politiche pubbliche (upp@comune.isernia.it – 0865.449273).

Con l’altro Avviso, i cittadini proprietari/possessori di fondaci in abbandono o comunque in pessimo stato conservativo, sono invitati a provvedere, a loro cure e spese, alla urgente rimozione delle situazioni di degrado dei locali e al risanamento igienico-funzionale dei fondaci attualmente in scadente stato di conservazione e di decoro. Lo stesso Avviso avverte anche che, qualora permangano specifiche situazioni di degrado, decorsi gg. 60 (giorni sessanta), nei casi più gravi saranno emesse ordinanze nei confronti dei singoli proprietari/possessori, non escludendo successive esecuzioni d’ufficio, con spese imputate agli inadempienti.