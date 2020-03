Il libro di Santoro e Petta per il cinquantennale della Provincia

Cinquantennale della Provincia di Isernia, un libro per lasciare nel ricordo di quei giorni la traccia di documenti e fotografie. È quello scritto a quattro mani da Giovanni Petta ed Enrico Santoro, raccogliendo i discorsi e le istantanee che ripercorrono i momenti più importanti della battaglia popolare ed ideale combattuta per ottenere la seconda provincia del Molise. Giorni e persone che saranno ricordati nel tempo per il loro contributo dato all’istituzione della provincia, ma una parte importante, come ha sottolineato Santoro, l’ha avuta la gente, il popolo con il suo entusiasmo e un confronto con la mancanza di motivazioni ideali odierne è d’obbligo e viene fuori dalle pagine del libro.