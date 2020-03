Covid 19, il premier Conte non esclude la chiusura delle scuole in tutta Italia

Resta altissima l’allerta in tutta Italia sull’emergenza Coronavirus. Il peggio non è ancora passato, con il numero dei contagi in aumento e con tutte le regioni ormai alle prese con casi accertati, tra cui anche il Molise. Una situazione costantemente monitorata ed in evoluzione. “La nostra linea è improntata alla massima trasparenza – ha dichiarato il Conte che oggi incontrerà tutte le forze politiche – Vogliamo coinvolgere le Regioni m dobbiamo stare attenti a non discostarci alle linee guida degli scienziati. L’attenzione è massima e stiamo prendendo delle decisioni che incideranno sulle abitudini degli italiani”. Tra le decisioni sul tappeto da assumere ci sono quelle che riguardano le manifestazioni sportive, l’eventuale rinvio dei referendum e le scuole. A questo riguardo Conte ha dichiarato: “Non possiamo escludere in assoluto la chiusura totale delle scuole in tutta Italia, anche se non è stata ancora chiesta dagli scientifici, perché la situazione è molto seria”, ha concluso il premier.