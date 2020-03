Coronavirus: primo caso a Termoli, è un uomo di rientro dalle vacanze. Negativo il test per il paziente di Campomarino

C’è un primo caso di Coronavirus a Termoli. E’ un uomo di circa 60 anni che è stato trasportato con il 118 al Cardarelli per effettuare il tampone. Presentava sintomi influenzali e qualche difficoltà respiratoria. E’ risultato positivo al test. Ora è ricoverato nel reparto di malattie infettive del Cardarelli. La catena dei contatti è stata già ricostruita ed è stata disposta la quarantena esclusivamente per la ristretta cerchia familiare. L’uomo, un operatore sanitario del San Timoteo, è in ferie da circa 15 giorni, è stato a sciare in Trentino e poi durante il rientro si è fermato in Lombardia e in Emilia Romagna, dove ha pernottato. All’arrivo a Termoli ha avuto pochi contatti e non era ancora tornato al lavoro, notizie queste incoraggianti. E’ risultato negativo invece l’altro uomo di Campomarino prelevato dal 118 e che si trovava già in quarantena perché era stato nelle zone rosse. Per lui febbre e bronchite, ma nulla di più, si tratta di una semplice influenza. Buone notizie anche per la donna di 74 anni di Montenero di Bisaccia risultata positiva al Coronavirus insieme a due suoi familiari. Sta bene e per questo motivo l’Asrem ha deciso di dimetterla dal reparto di malattie infettive, disponendo il trasferimento a Montenero a casa, dove starà in quarantena domiciliare. In paese diverse persone hanno deciso di restare in casa per alcuni giorni. Anche il sindaco di Mafalda Giacomo Matassa con un post su Facebook ha comunicato la decisione di mettersi in quarantena con la famiglia a causa proprio dei contatti, di tipo lavorativo, che la moglie ha avuto con la prima donna di Montenero di Bisaccia, risultata positiva. Un post di rassicurazione, quello del sindaco di Mafalda, rivolto ai suoi concittadini che non lo vedranno per i prossimi 14 giorni e ai quali ha comunicato di non aver alcun sintomo riferibile al virus. Anche a Vasto c’è il primo caso di Coronavirus, si tratta di un docente del Liceo Scientifico Mattioli. E’ stata ricostruita la sua catena dei contatti, tra cui due persone di Termoli, che sono al momento solo sotto sorveglianza. Il docente, da quanto si è appreso, era stato al Nord per un corso di formazione ed era rientrato al lavoro solo da un giorno.