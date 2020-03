Coronavirus, negativo il test sull’uomo in quarantena di Campomarino

È risultato negativo il tampone per un sospetto di Coronavirus a Campomarino. Questo il responso degli accertamenti clinici effettuati all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Il 118 era intervenuto in paese per prelevare un uomo che era in quarantena e che aveva manifestato sintomi che potevano essere compatibili con il Covid19. Per lui nessuna infezione da Coronavirus.