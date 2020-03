Coronavirus, il sindaco di Mafalda in quarantena. “È solo una misura precauzionale”

Il post del sindaco Giacomo Matassa è stato pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Mafalda: “Carissimi cittadini, ci tenevo a rassicurarvi circa la mia assenza, che è del tutto precauzionale in seguito al contatto avuto da mia moglie in sede di lavoro con la signora di Montenero di Bisaccia risultata positiva al Coronavirus. In effetti, in questo caso è stato applicato il protocollo predisposto dall’Asrem, che “obbliga” a casa per 14 giorni anche i “familiari coabitanti” dei soggetti che hanno avuto contatti diretti e ravvicinati con soggetti risultati positivi al virus. Comunico inoltre che non abbiamo alcun sintomo riferibile al virus.

Infine, invito tutti a seguire quelli che sono i dettami comportamentali stabiliti dal Ministero della Salute e, nello stesso tempo, ad evitare inutili allarmismi.”

Il Sindaco, Giacomo Matassa