Coronavirus, anziano di Sesto Campano ricoverato a Cassino trasferito allo Spallanzani di Roma

Coronavirus: registrato il primo caso in provincia di Isernia. La notizia arriva da Cassino, dove un anziano di 89 anni, originario di Sesto Campano, ricoverato da qualche tempo in un istituto di riabilitazione è stato sottoposto a tampone e trasferito allo Spallanzani di Roma. L’uomo, si è appreso, era ricoverato all’istituto San Raffaele della città ciociara per un periodo di riabilitazione cardio-respiratoria. Quando le sue condizioni si sono aggravate, i medici lo hanno sottoposto al tampone. Ha dato esito positivo, di qui la decisione di trasferirlo d’urgenza allo Spallanzani di Roma. Nel frattempo la Asl di Cassino ha provveduto a isolare l’istituto di riabilitazione e a verificare se vi siano altri casi all’interno della struttura riabilitativa.