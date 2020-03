Cinquantennale provincia Isernia, cerimonia anche in via Berta

“La Provincia di Isernia ha compiuto 50 anni – ha detto il presidente Alfredo Ricci – Stiamo vivendo una giornata storica lasciando trasparire entusiasmo e solennità in ogni singolo gesto, anche se in relazione all’emergenza epidemiologica gli eventi programmati per oggi sono stati rimandati a data da destinarsi, non appena ci sarà consentito. Con l’augurio che queste poche righe possano rappresentare una verifica di quello che, 50 anni fa, fortemente hanno voluto i parlamentari e i 52 Comuni e uno strumento di verifica per chi, nel più immediato futuro, si interesserà alla più piccola e dinamica Provincia d’Italia. Buon anniversario a tutti”.