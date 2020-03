Al Teatro di Agnone Gianfranco D’Angelo, Sergio Vastano e Tonino Scala in ”Eravamo tre amici al bar”

Il secondo appuntamento della Stagione Teatrale 2020 del Teatro Italo Argentino di Agnone organizzata da ACS Abruzzo e Molise Circuito Spettacolo in collaborazione con Fondazione Molise Cultura è con una commedia brillante giovedì 5 marzo ore 21.00: Eravamo tre amici al bar scritto e diretto da Mario Scaletta con Gianfranco D’Angelo, Sergio Vastano e con Tonino Scala. Al bar, luogo d’incontro e crocevia di storie di vita, tre amici, nell’attesa del quarto che non arriva, ingannano il tempo con le classiche chiacchiere: politica, donne, sport e la formazione ideale della squadra del cuore. Una commedia veloce e divertente dai ritmi serrati dove racconti, ricordi e situazioni paradossali sono scanditi dal ritmo dei brani musicali eseguiti dal vivo da Tonino Scala e Sergio Vastano. Uno spettacolo esilarante che innesca una girandola di gag spiritose e coinvolgenti dove il divertimento è assicurato. Biglietto intero € 15,00 / ridotto € 12,00 (Under 26 / Over 65). Info e Biglietteria al Teatro Italo Argentino, Corso Vittorio Emanuele 69, Agnone. Telefono 0865 779030 – cell. 334 3003283 – 328 4088365

www.fondazionemolisecultura.it – www.teatroitaloargentino.it